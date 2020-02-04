ЛДПР отреагировала на информацию о переписке Жириновского с украинским депутатом

В ЛДПР отреагировали на информацию о переписке лидера партии Владимира Жириновского и депутата Верховной Рады из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы во время заседания украинского парламента. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает РЕН ТВ.

«Это фейк. Он это специально записал, такого не было. Жириновский мобильным телефоном не пользуется. Есть кнопочный телефон у помощника; если срочный звонок, то он может поговорить по телефону. Это смешная неправда», — сказал пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин.

Представитель лидера ЛДПР добавил, что Жириновский вообще не знает, кто такой Кива, и никогда с ним не переписывался.

О том, что Киву поймали за перепиской на смартфоне с Жириновским, сообщалось 4 февраля. Он обменивался сообщениями с контактом «Жирик… Владимир Вольфович» во время заседания Рады. В одном из сообщений украинский депутат назвал премьер-министра страны Алексея Гончарука «гомиком».

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