Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера «гомиком»

Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским. В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».

Кива вел переписку на смартфоне с контактом «Жирик…Владимир Вольфович» во время заседания Рады 4 февраля. Как следует из опубликованной видеозаписи, Жириновский написал ему накануне с вопросом: «Набирал?» Украинский депутат спросил, как здоровье российского коллеги, и попросил перезвонить, «когда будет возможность». Далее Кива набрал следующее сообщение: «В Раду пришел гомик-премьер со своим пидорским правительством, страну сука просрали и с этими пидорами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету». После этого он перечитал сообщение, почесал голову и заблокировал телефон.

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В разговоре с журналистом Telegram-канала PavlovskyNews Кива сначала пытался отшутиться, сказав, что переписывался с Дедом Морозом. На вопрос, почему он ведет переписку с депутатом Госдумы, он ответил: «А в чем проблема? Мы же стараемся как-то найти компромиссы и точки соприкосновения. Нам же нужно вернуть территорию и восстановить экономические отношения, которые укрепят благосостояние украинского народа». Кива сообщил, что знаком с Жириновским с 2015 года, но дистанционно, поскольку «в Россию невъездной».

В ноябре Кива пригрозил отрезать голову прохожему за вопрос о джипах и охране.

В октябре бывший депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Гончарука в домогательствах к сыну своего знакомого.

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