Бывший депутат Рады обвинил премьера Украины в домогательствах к мужчинам

Бывший депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Алексея Гончарука в домогательствах к сыну своего знакомого. Об этом политик написал в своем Facebook.

Мосийчук изложил историю своего знакомого, который устроил сына на работу в аппарат премьер-министра. По словам бывшего депутата, уже через несколько дней молодой человек заявил, что больше не может выходить на работу, так как Гончарук приставал к нему и «добивался интимных отношений».

«Сразу скажу — мне безразлична сексуальная ориентация премьера. Ею пусть занимаются правые, которые приглашают это лицо на свои мероприятия. Действия премьер-министра по домогательствам к подчиненному подпадают под действие уголовного кодекса Украины. Сейчас убеждаю парня и родителей дать публичные показания», — подытожил Мосийчук.

Депутат не раскрыл имена своего знакомого и его сына и не привел никаких доказательств правдивости своих слов.

14 октября стало известно, что Гончарук посетил концерт неонацистской группы «Сокира Перуна». Организатором мероприятия выступил Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины. В качестве доказательства приводились фото с политиком на сцене на фоне коловрата, используемого неонацистскими группировками в качестве символики. В то же время сам Гончарук заявил, что посетил мероприятие с целью провести встречу с представителями «Движения ветеранов Украины».

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