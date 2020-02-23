Украинцы продолжили искать 23 февраля в интернете вопреки отмене праздника

Украинцы продолжили искать 23 февраля в интернете вопреки официальной отмене праздника в стране. Соответствующий запрос стал одним из самых популярных в поисковой системе Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

Фраза на украинском языке «23 лютого свято» («23 февраля праздник») с начала дня набрала больше 10 тысяч запросов, уступив только вариантам «День ангела Валентины» и «С Днем ангела Валентины».

Также 10 тысяч запросов зафиксировано по поводу прошедшего 22 февраля национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение». Остальные варианты набрали меньше 10 тысяч запросов. Среди них лидируют «Италия», «Поздравить с 23 февраля» и «З 23 лютого» («С 23 февраля»).

С 2014 года на Украине, согласно указу тогдашнего президента Петра Порошенко, День защитника отечества отмечается 14 октября.

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