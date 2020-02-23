Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин почтил память павших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, в День защитника Отечества. В церемонии также приняли участие премьер-министр страны Михаил Мишустин, заместитель главы Совебза Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Мемориал Могила Неизвестного Солдата был установлен в память о воинах, погибших в боях в годы Великой Отечественной войны. Памятник официально был открыт 8 мая 1967 года, надпись на нем гласит: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Вечный огонь у Кремлевской стены тогда зажег генсек Леонид Брежнев, принявший факел от героя СССР, легендарного военного летчика Алексея Маресьева.

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