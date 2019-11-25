На Украине захотели перенести Рождество

Рождество на Украине необходимо праздновать по григорианскому календарю — 25 декабря. Об этом заявил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний, передает УНИАН.

По его словам, ПЦУ может сменить юлианский календарь и перенести дату праздника, однако для полного перехода на новую дату необходимо желание украинского общества. Епифаний также отметил, что в настоящий момент трудно представить, сколько времени потребуется, чтобы изменить дату празднования Рождества на Украине.

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Сейчас на Украине две рождественские даты, которые являются официальными выходными днями — 25 декабря и 7 января.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года, а 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал ПЦУ томос об автокефалии. В состав структуры вошли в основном представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

В РПЦ назвали автокефалию «пустышкой», а дату подписания томоса — трагическим днем в истории вселенского православия. По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, признание неканонической ПЦУ другими церквями несет угрозу православному единству.

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