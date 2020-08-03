Главный раввин Украины одобрил идею сделать Песах государственным праздником

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман одобрил идею президента страны Владимира Зеленского сделать еврейские религиозные праздники государственными. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

От имени еврейской общины страны он поблагодарил Зеленского за эту инициативу. Заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква со своей стороны отметил важную роль еврейской общины в становлении украинской государственности и утверждения в обществе принципов толерантности.

Ранее Зеленский поручил кабмину рассмотреть вопрос по приданию статуса государственных таким праздникам, как Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда, а также ряду других. Зеленский пояснил, что подал предложение «с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального».