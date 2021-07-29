Зеленский подписал закон о создании на Украине национального сопротивления

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о создании в стране национального сопротивления. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно документу, в каждом регионе для защиты территориальной целостности страны будут сформированы добровольческие подразделения, которые станут составной частью Вооруженных сил Украины (ВСУ) и будут формироваться на базе территориальных общин. В их состав также включат отдельные части Сил специальных операций.

Общее руководство национальным сопротивлением будет осуществляться президентом и верховным главнокомандующим ВСУ. «Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года, и что защита Украины для нас — наше всенародное дело», — говорится в заявлении Зеленского.

Для создания системы сопротивления он также подписал закон об увеличении численности ВСУ на 4,4 процента — с 250 до 261 тысячи человек. Благодаря этому Украина сможет отказаться от обязательного военного призыва к 2023 году, что позволит армии приблизиться к реализации стандартов НАТО.

Ранее Зеленский уволил главнокомандующего и начальника Генерального штаба ВСУ, а также руководителя Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. Президент объяснил это стремительной трансформацией сил и средств ведения войны, а также потребовал от нового командования системной работы по модернизации армии.