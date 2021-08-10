В Крыму отреагировали на требование Украины к России выплатить репарации

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отреагировал на требование Украины к России выплатить репарации за полуостров. Его слова передает РИА Новости.

«Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет», — сказал Фикс. Он напомнил, что в Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум, по результатам которого жители полуострова «изъявили желание и вернулись в Россию». «Никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал», — добавил он.

При этом украинские власти по какой-то причине умалчивают о том, как разворовывали полуостров, пока он был в составе Украины, указал Фикс. Он также заявил, что в 2014 году украинские банки украли все сбережения крымчан.

Ранее вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации за «аннексию» Крыма. По его словам, процесс возвращения полуострова в состав Украины будет долгим и трудным, и России придется ответить за свои ошибки, в том числе финансово.