В России отреагировали на слова Лукашенко о признании Крыма

Российские политики и общественные деятели отреагировали на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма частью России. Условие для этого белорусский лидер назвал в ходе «Большого разговора», запись доступна на YouTube.

Лукашенко заявил, что признает полуостров российским только после того, как это сделают все российские олигархи. «Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Мы ее подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — сказал он.

Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет Александр Лукашенко Президент Белоруссии

По словам белорусского лидера, из-за действий украинских властей у него «развязаны руки». «Они взвыли: "Лукашенко полетит в Крым через Россию!" Так я ж через Украину не могу полететь. Безумцы», — напомнил он.

«Усидеть на двух стульях не получится»

На заявление Лукашенко немедленно отреагировали на самом полуострове. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказал мнение, что подобная позиция не приблизит белорусского президента к Европе, но в то же время «вызовет недоумение россиян от такого поведения союзника». «Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось», — заявил он.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская указала на то, что Лукашенко ушел от прямого ответа на вопрос о статусе полуострова. Посыл к российским олигархам остался для нее непонятен. Политик призвала белорусского лидера сначала посетить Крым, и только после этого говорить о его статусе, а также заверила, что полуостров признает Белоруссию.

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди посчитала высказывание Лукашенко о Крыме неуместным. По ее словам, Крым является «политическим реактивом», проявляющим подлинное отношение белорусского лидера к России. Телеведущий Владимир Соловьев назвал условие Лукашенко недальновидным, так как оно ставит его политические решение в зависимость от действий «чужих "олигархов"».

Перспективы признания

По мнению политолога Сергея Маркова, Александр Лукашенко не торопится признавать Крым частью России, потому что опасается введения в отношении Минска новых санкций, которые могут негативно отразиться на экономике страны. При этом он назвал заявление белорусского лидера логичной реакцией на российское общественное мнение. «Мнение общества сводится к тому, что, не признавая Крым, Лукашенко тем самым отказывается от роли настоящего союзника России, оставляя себе пути для отступления», — объяснил он.

При этом 1 июня Лукашенко упомянул об открытии авиарейсов из Белоруссии в Крым. Тогда он попросил президента России Владимира Путина решить этот вопрос, так как Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов после инцидента с лайнером Ryanair. В случае начала полетов на полуостров Киев пригрозил Белоруссии немедленными санкциями.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.