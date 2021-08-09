Соловьев прокомментировал условие Лукашенко для признания Крыма российским

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал условие, которое выдвинул президент Белоруссии Александр Лукашенко для признания Крыма российским. Пост опубликован в его Telegram-канале.

Соловьев назвал «странным» решение Лукашенко согласиться с тем, что Крым является частью России, после того, как «последний российский олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию». «Ставить свои политические решения в зависимость от действий "олигархов", да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно», — посчитал телеведущий и добавил, что олигархов «в понимании 90-х» в России давно нет.

По его мнению, в заявлении Лукашенко «слышится эхо уже давно отвергнутой Западом пресловутой "многовекторности"». «Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию, из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества», — заключил Соловьев.

На пресс-конференции «Большой разговор», которая прошла 9 августа, белорусский лидер пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи. «Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали?» — заявил Лукашенко.

1 июня Лукашенко объявил, что вопрос об открытии авиарейсов в Крым будет проработан в связи с тем, что Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов после инцидента с лайнером Ryanair. Воздушное судно, летевшее из Афин в Вильнюс, совершило вынужденную посадку в Минске из-за сообщения об угрозе взрыва на борту. После этого белорусские силовики задержали двоих пассажиров: экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку россиянку Софию Сапегу.

Киев пригрозил Белоруссии немедленными санкциями в случае начала полетов в Крым.

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