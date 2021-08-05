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Соловьев заявил о готовности испытать на себе западные вакцины

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев обсудил с доктором Александром Мясниковым вопросы вакцинации россиян. Соловьев заявил, что готов испытать на себе иностранные вакцины. Запись беседы опубликована на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Во время прямого эфира телеведущий увидел вопрос от зрителя, который хотел узнать, почему Соловьев и Мясников до сих пор не сделали прививки от коронавируса. Журналист в резкой форме ответил, что не только привился, но и ревакцинировался.

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«Я вам больше скажу: я на себе готов и западные вакцины испытать и сделать. Вообще проблем нет. У меня подход, как у доктора Мясникова, который сказал: "Да меня этими пятью миллиграммами не перешибешь". Я готов, вообще без вопросов», — сказал Соловьев. На это Мясников ответил, что тоже согласен на подобные испытания.

Ранее Мясников согласился с выводами ученых относительно того, что после коронавируса у людей могут снижаться когнитивные способности. Он также констатировал общее снижение интеллекта у человечества.

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