Врач оценил связь температуры после прививки от COVID-19 и образования антител

Кандидат медицинских наук, иммунолог и генеральный директор компании «Клиника Экселанс Груп» Николай Крючков оценил связь высокой температуры, которая может появиться после прививки от COVID-19, и образования антител. Он рассказал об этом радио Sputnik.

Врач напомнил, что температура может подняться в качестве поствакцинального проявления. По его словам, мнение о том, что по этому признаку можно судить о высоком уровне формирующегося иммунитета, лишь отчасти соответствует действительности.

«Есть ранние поствакцинальные проявления и нежелательные явления. Это могут быть боль и уплотнение в месте инъекции, а также повышенная температура тела, общая слабость и недомогание, то есть классические проявления ОРВИ. Все эти симптомы связаны с активацией неспецифического иммунитета и со способностью иммунной системы отвечать на такие внешние неспецифические стимулы. Напрямую это не сказывается на формировании иммунного ответа», — сказал Крючков.

Врач заверил, что после прививки можно получить устойчивый уровень иммунитета вне зависимости от наличия поствакцинальных проявлений. При этом не факт, что иммунный ответ будет выше у тех, кто лежал с «температурой 39 градусов».

Ранее главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что большинство заражений коронавирусом происходит от «суперраспространителей». По его словам, «суперраспространителями» называют людей, у которых нет клинических проявлений болезни, но при этом они представляют повышенную угрозу для тех, кто с ними контактирует.