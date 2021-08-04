Задержки в поставках «Спутника V» пообещали устранить в августе

Производители вакцины «Спутник V» пообещали устранить задержки в поставках второго компонента прививки в течение августа. Об этом они сообщили в Twitter.

«Команда "Sputnik V" подтверждает, что благодаря увеличению производственных мощностей вакцины временные задержки с доставкой второго компонента будут полностью устранены в течение августа», — говорится в публикации.

Отмечается также, что мировой спрос на российскую вакцину остается высоким после исследований о безопасности препарата. Уточняется, что его эффективность доказана против всех известных разновидностей COVID-19, включая вариант «дельта».

Ранее сообщалось, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) попросила Москву продолжить оказывать медицинскую помощь странам, входящим в объединение. В частности, представители организации попросили возобновить поставки вакцины «Спутник V» в достаточных объемах.

По последним данным, вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована уже в 67 странах мира. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, препарат может получить одобрение ВОЗ и регулятора Евросоюза этой осенью.