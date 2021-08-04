Россию попросили продолжить поставки вакцин от COVID-19 в страны Азии

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) попросила Россию продолжить оказывать медицинскую помощь нескольким странам, входящим в организацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Индонезии.

На постминистерской конференции Россия — АСЕАН к Москве обратились в том числе с просьбой возобновить поставки вакцин от COVID-19 в ряд государств-членов ассоциации в достаточных объемах. «АСЕАН и РФ договорились о развитии в приоритетном плане сотрудничества для реагирования на пандемию, а также для последующего восстановления», — сказано в заявлении по итогам встречи.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали ввести мораторий на дополнительные, «бустерные» дозы вакцины от коронавируса, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными странами. По словам главы организации, ревакцинацию следует ограничить хотя бы до конца сентября.

На данный момент российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в 67 странах мира. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, препарат может получить одобрение ВОЗ и регулятора Евросоюза уже осенью.