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Лавров рассказал о европейских оценках эффективности «Спутника V»

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Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не имеет замечаний к эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Также он заявил, что страны Запада необоснованно критикуют препараты от COVID-19, произведенные в России.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейский фармацевтический регулятор еще не собрал достаточное количество «убедительных данных», чтобы дать положительную оценку «Спутнику V». По ее словам, эта ситуация вызывает вопросы, поскольку заявка от российской стороны на регистрацию вакцины в Европе была подана уже давно.

13 июля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что в EMA положительно отозвались о качестве клинических данных, предоставленных разработчиками российской вакцины. Затянувшийся процесс одобрения «Спутника V» он назвал частью кампании по дискредитации препарата.

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