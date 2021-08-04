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В России обвинили Евросоюз в политизации вопроса признания российских вакцин

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Алексей Чижов
Алексей Чижов
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов обвинил европейские страны в политизации вопроса признания российских вакцин. Его слова передает газета «Известия».

«Вместо того, чтобы мировому сообществу объединиться и сотрудничать, мы столкнулись со своего рода гонкой вакцин и откровенной политизацией. Не с нашей, подчеркиваю, стороны», — заявил Чижов. По его словам, в ЕС политизируется «практически все, что имеет отношение к России».

По словам дипломата, помимо политизации имеет место и «коммерческий интерес мировых фармакологических, фармацевтических гигантов, влияние которых в мировой экономике за последнее десятилетие стало огромным». Он подчеркнул, что Россия предлагает не только готовую вакцину, но и технологию ее производства, а также напомнил, что на данный момент российские препараты производятся и в других странах.

Ранее представитель Высшего института здравоохранения (ISS) Сан-Марино опроверг признание российской вакцины «Спутник V» через сертификаты о вакцинации этой страны. Он добавил, что «Спутник» признают несколько европейских стран — однако вакцинацию организуют, не рассматривая возможность его использовать.

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