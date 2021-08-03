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В ЕС опровергли признание «Спутника V» через сертификаты Сан-Марино

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Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Признание в ЕС сертификатов о вакцинации из Сан-Марино не является признанием российской вакцины «Спутник V». Признание препарата из России опроверг в разговоре с РИА Новости представитель Высшего института здравоохранения (ISS) Сан-Марино.

«Это решение технического характера. Оно не означает признания "Спутника", речь идет о цифровой подписи. Наши green-pass с QR-кодом теперь считываются в европейских приложениях», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что «Спутник» признают несколько европейских стран — однако вакцинацию организуют, не рассматривая возможность его использовать.

Сан-Марино является одной из нескольких стран Европы, использующих российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Поставки препарата из РФ начались в феврале. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), вакцина продемонстрировала высокий уровень безопасности, а быстрые темпы вакцинации населения дали возможность снять все эпидемиологические ограничения в Сан-Марино.

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Предыстория: В ЕС признали COVID-сертификаты использующей «Спутник V» страны
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