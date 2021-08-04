В Евросоюзе объяснили причину задержки одобрения вакцины «Спутник V»

В Евросоюзе объяснили причину задержки одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее словам, у Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) на данный момент недостаточно убедительных данных, чтобы зарегистрировать российский препарат. Урсула фон дер Ляйен отметила, что при этом заявка в европейский регулятор была подана уже давно. Данная ситуация «вызывает вопросы», добавила она.

13 июля Reuters сообщал о схожих причинах задержки одобрения российской вакцины. Издание со ссылкой на информированные источники передавало, что российская сторона якобы неоднократно не предоставляла о вакцине данные, которые соответствовали бы международным стандартам.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг данные заявления. Он отметил, что информация о том, что разработчики «Спутника V» не предоставили европейскому регулятору необходимые данные о препарате, является недостоверной.

Дмитриев рассказал, что российский препарат подвергается нападкам со стороны некоторых крупных фармацевтических компаний. «Мы видели, что кампанию по дискредитации "Спутника" начали вести еще до регистрации препарата [в России]», — отметил он. По его словам, Европейское агентство лекарственных средств официально подтвердило, что российские разработчики предоставили очень хорошие клинические данные.

