ВОЗ призвала ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Странам мира стоит ввести мораторий на дополнительные, «бустерные» дозы вакцины от коронавируса, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными странами. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет Reuters.

По словам Гебрейесуса, ревакцинацию следует ограничить хотя бы до конца сентября. Ближайшей целью он называет по меньшей мере 10 процентов вакцинированных среди населения каждой страны.

«Нам нужно сфокусироваться на тех, кто наиболее уязвим, больше всех рискует тяжело перенести болезнь и умереть — они должны получить свою первую и вторую дозу», — приводит агентство слова сотрудника ВОЗ Кэтрин О'Брайен.

В июле ВОЗ предостерегла от смешивания доз различных двухфазных вакцин от COVID-19 и получения так называемых «третьих доз»: специалист из организации предупредил, что из-за этого может начаться «хаос».