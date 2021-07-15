В ВОЗ предупредили о более опасных новых штаммах коронавируса в будущем

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, предупредил международное сообщество о новых, более опасных штаммах коронавирусной инфекции. Об этом говорится в публикации на сайте ВОЗ.

«Пандемия продолжает эволюционировать, сейчас в основном доминируют четыре мутации. Комитет считает, что в будущем крайне вероятно появятся и распространятся на весь мир новые штаммы, которые будет еще труднее контролировать», — говорится в документе.

Эксперты ВОЗ подчеркивают, что пандемия еще далека от завершения, вопреки тому, что могут заявлять в развитых странах, успешно проводящих вакцинацию. Они подчеркнули, что на глобальную ситуацию значительным образом влияет неравенство в распределении вакцин.

14 июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится в начале новой волны пандемии COVID-19: он рассказал, что в мире растет заболеваемость и смертность от этой инфекции. Число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении десяти предыдущих недель снижения.