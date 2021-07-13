Число заражений «дельта»-штаммом выросло втрое в Турции

Число инфицированных штаммом коронавируса «дельта» в Турции выросло в три раза за неделю

Число зафиксированных заражений штаммом «дельта» коронавируса SARS-СoV-2 выросло в Турции почти втрое за последнюю неделю. Об этом рассказал глава минздрава республики Фахреттин Коджа на брифинге для журналистов, сообщает РИА Новости.

«По штамму "дельта" число случаев возросло за неделю с 286 до 750 в 36 провинциях. По штамму "дельта плюс" у нас хорошая новость: роста случаев не зафиксировано», — приводит агентство его слова.

Министр также высказался о вакцинации: по его словам, в целом она идет не на удовлетворительном уровне и в районах, где уровень недостаточен, наблюдается повышение заболеваемости. Власти, впрочем, не рассматривают вариант принудительной вакцинации и предпочитают убеждать население.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 ухудшается: индийский штамм коронавируса уже распространился на 104 страны и скоро станет доминирующим в мире.