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ВОЗ призвала облегчить требования для зарубежных путешествий

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Фото: Patrick van Katwijk / BSR Agency / Getty Images
Комитет ВОЗ порекомендовал не требовать сертификата о вакцинации для зарубежных поездок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала облегчить требования для зарубежных путешествий — комитет порекомендовал не требовать предоставления сертификата о вакцинации при пересечении границ. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты организации подчеркнули, что в настоящий момент в мире отсутствует равномерное распределение препаратов от коронавируса. В связи с этим государствам-членам ВОЗ предложили по возможности отменить требование проходить карантин и предоставлять отрицательный ПЦР-тест по приезде в страну.

Однако специалисты добавили, что принимать решение необходимо на основании оценки рисков. Кроме того, в ВОЗ предложили признать все вакцины от COVID-19, вошедшие в перечень препаратов, которые рекомендовано применять для экстренной борьбы с инфекцией.

Сейчас в данный список внесены семь вакцин — Pfizer из США, немецкая BioNTech, препараты китайских компаний Sinopharm и Sinovac, американские Moderna, вакцина немецкой компании Janssen, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca.

Ранее, 14 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом порекомендовал россиянам, планирующим поездки в иностранные государства, пройти перед полетом вакцинацию. Отмечается, что таким образом можно снизить риски инфицирования COVID-19.

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