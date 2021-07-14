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Оперштаб призвал россиян вакцинироваться перед заграничными поездками

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Оперштаб призвал россиян вакцинироваться от коронавируса перед заграничными поездками

Оперативный штаб призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса перед заграничными поездками. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечалось, что Оперштаб порекомендовал гражданам, планирующим поездки в иностранные государства, пройти перед полетом вакцинацию, чтобы снизить риски инфицирования COVID-19.

Ранее в июле стало известно о том, что Россия и Египет планируют подписать меморандум по борьбе с инфекциями. Соответствующее решение было достигнуто в ходе обсуждения ситуации с коронавирусом между делегациями двух стран. Российскую сторону представляли главы Роспотребнадзора и Ростуризма Анна Попова и Зарина Догузова, делегацию Египта возглавлял министр древностей и туризма страны Халед Аль-Анани.

13 июля сообщалось о том, что Россия направит межведомственную делегацию в Египет для оценки ситуации с коронавирусом в стране. В ведомстве отметили, что такое решение принято для обеспечения охраны здоровья российских туристов. Группа экспертов оценит эпидемиологическую ситуацию на курорте, профилактические мероприятия в местах размещения туристов, а также возможности медицинских учреждений страны.

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