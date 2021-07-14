Оперштаб призвал россиян вакцинироваться перед заграничными поездками

Оперативный штаб призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса перед заграничными поездками. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечалось, что Оперштаб порекомендовал гражданам, планирующим поездки в иностранные государства, пройти перед полетом вакцинацию, чтобы снизить риски инфицирования COVID-19.

Ранее в июле стало известно о том, что Россия и Египет планируют подписать меморандум по борьбе с инфекциями. Соответствующее решение было достигнуто в ходе обсуждения ситуации с коронавирусом между делегациями двух стран. Российскую сторону представляли главы Роспотребнадзора и Ростуризма Анна Попова и Зарина Догузова, делегацию Египта возглавлял министр древностей и туризма страны Халед Аль-Анани.

13 июля сообщалось о том, что Россия направит межведомственную делегацию в Египет для оценки ситуации с коронавирусом в стране. В ведомстве отметили, что такое решение принято для обеспечения охраны здоровья российских туристов. Группа экспертов оценит эпидемиологическую ситуацию на курорте, профилактические мероприятия в местах размещения туристов, а также возможности медицинских учреждений страны.