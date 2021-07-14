Россия и Египет подпишут меморандум по борьбе с инфекциями в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Соглашение о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями будет подписано между Роспотребнадзором и Минздравом Египта. Соответствующее решение было достигнуто в ходе обсуждения ситуации с коронавирусом между делегациями двух стран. Российскую сторону представляли главы Роспотребнадзора и Ростуризма Анна Попова и Зарина Догузова, делегацию Египта возглавлял министр древностей и туризма страны Халед Аль-Анани.

Беседа прошла в режиме видеоконференцсвязи. Стороны обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в Египте, предпринимаемые египетскими властями меры для борьбы с инфекцией, а также готовность инфраструктуры к приему российских туристов. В частности, российская сторона обратила внимание на важность безопасного и комфортного пребывания туристов в осуществлении взаимных туристических потоков.

Ранее в июле президент России Владимир Путин подписал указ об отмене приостановки чартерных полетов в Египет. Документ отменяет действие документа от 2015 года, запрещающего осуществлять воздушные перевозки граждан России на территорию Египта, и от 2018 — согласно которому допускалось только регулярное авиасообщение с Египтом.