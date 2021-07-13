Российская делегация оценит эпидситуацию в Египте

Россия направит в Египет делегацию для оценки эпидситуации с коронавирусом

Россия направит межведомственную делегацию в Египет для оценки ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что такое решение принято для обеспечения охраны здоровья российских туристов. Группа экспертов оценит эпидемиологическую ситуацию в Египте, профилактические мероприятия в местах размещения туристов, а также возможности медицинских учреждений страны.

Ранее в июле президент России Владимир Путин подписал указ об отмене приостановки чартерных полетов в Египет. Документ отменяет действие документа от 2015 года, запрещающего осуществлять воздушные перевозки граждан России на территорию Египта, и от 2018-го — согласно которому допускалось только регулярное авиасообщение с Египтом.