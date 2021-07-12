Россиянам раскрыли подноготную «все включено» в египетских отелях

Владелец крупного турагентства в Хургаде Мохаммед Шабир рассказал, чем на самом деле кормят туристов, отдыхающих в египетских отелях по программе «олл-ин». Его интервью приводит газета «Аргументы и Факты».

В последние годы, отмечает Шабир, цены в Египте на сильно выросли, в том числе и на продукты питания. Поднимать стоимость номеров отели не спешат, чтобы привлекать как можно больше туристов. Поэтому прежде всего страдает качество предлагаемой еды и напитков. Удешевляют их всеми возможными способами: вместо свежих мяса и рыбы туристам дают дешевые замороженные полуфабрикаты, соки и газировку разбавляют водой, алкоголь — льют из картонных пакетов.

По оценкам Шабира, в среднем отель на пребывание отдыхающего тратит около 1000 рублей в день. В эту сумму входит и питание туриста, и обслуживание гостиницы, и зарплаты сотрудников. Поэтому отели идут на специальные уловки, чтобы постояльцы потребляли как можно меньше «дорогой» еды: на каждом углу туристам предлагают хот-доги, пиццу и картошку фри вместо мяса, рыбы и других полноценных блюд.

Кроме того, отдыхающим советуют во время приема пищи отдавать предпочтение овощам. В сезон они в Египте стоят недорого, поэтому есть больше шансов, что они будут свежими. Кроме того, советуют не экономить на отдыхе.

«Надо внимательно смотреть, какую цену ты платишь. Четырёхзвёздочные отели могут отличаться друг от друга колоссально. Наивно думать — если ваш номер на двоих стоит 50 долларов в сутки, вам за эти деньги подадут оленя на вертеле, фаршированного чёрной икрой. Египет далеко не копеечная страна», — говорит Мохаммед Шабир.

Впрочем, за сроками годности еды следят тщательно. В отели регулярно приезжают инспектора санинспекции — стоит гостинице накормить людей просроченными продуктами, ее моментально закрывают.