Россиянин заночевал в Кремле за три тысячи рублей и поделился впечатлениями

Россиянин заночевал в башне Измайловского Кремля почти за три тысячи рублей и остался в восторге. Своими впечатлениями турист поделился в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор рассказал, что нашел привлекательное предложение случайно — за одну ночь в отеле он заплатил 2,7 тысячи рублей, кроме того, в эту стоимость входил завтрак и парковка. Также по приезде для него стало неожиданностью узнать, что гостиница принадлежит индийскому ресторану.

«Атмосфера Индии тут примерно везде — в воздухе витает аромат благовоний, а завтрак подают в индийском стиле», — рассказал он. Обстановку номера турист описал словами «просто нечто» и признался, что жить в такой обстановке пару дней было для него «увлекательным приключением». Так, мужчина оценил наличие кресла-качалки, «странного зеркала во всю стену», и 12 окон.

«Это не отель, это просто музей китча и авангарда! Даже я, суровый бородатый мужик, проникся», — добавил путешественник.

Тем не менее россиянин отметил, что место может показаться некоторым туристам «максимально странным».

«Далеко не факт, что вам захочется повторить мое приключение, даже несмотря на очень привлекательную цену», — заявил он.

Ранее в апреле россиянин посетил Тульскую область и остановился на ночь в старинной усадьбе, заплатив за номер чуть больше двух тысяч рублей. По словам автора, историческое здание было недавно отреставрировано — в нем разместили небольшой отель.

