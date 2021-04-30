Россиянин заночевал в усадьбе за две тысячи рублей и поделился впечатлениями

Россиянин посетил Тульскую область и остановился на ночь в старинной усадьбе, заплатив за номер чуть больше двух тысяч рублей. Впечатлениями от поездки он поделился в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказал турист, он решил отправиться в Дубну в Тульской области, чтобы посетить старинную усадьбу Мосоловых, которая была построена около 200 лет назад.

Недавно историческое здание отреставрировали и разместили в нем небольшой отель. По словам автора, его номер с завтраком стоил 2394 рубля. Других постояльцев в гостинице не было.

«Таким образом, мы сняли не просто номер, а фактически целый усадебный дом менее чем за 2400 рублей!» — отметил россиянин.

Блогер оценил недавний ремонт номера и старинную мебель. Также он добавил, что чувствовался «дух старой дореволюционной России».

«Ощущения — фантастические. Прикоснуться к истории в целом бесценно, а тут за это просят вполне вменяемые деньги. Просто красота!» — поделился эмоциями турист.

Ранее в апреле россиянам раскрыли способы вычислить плохой отель по фото. Так, специалисты обратили внимание на то, что если объект размещения уделяет много внимания «креативным» фото, например, показывает детали интерьера или выкладывает снимки номера через зеркало, то скорее всего гостиница пытается скрыть небольшие размеры помещения или другие изъяны ремонта.