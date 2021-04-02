Женщина поделилась снимком странной вещи из отеля и удивила подписчиков

Женщина поделилась в сети снимкой странной вещи, которую она обнаружила в номере отеля, и удивила своих подписчиков. Подробности истории публикует The Sun.

Как сообщает издание, женщина заметила необычный яркий свет, выходящий из сливного отверстия в ванной, и решила спросить у своих подписчиков, что это могло бы быть. Туристка выложила фотографию находки в свой Facebook-аккаунт.

Пользователи сети оставили тысячи комментариев под публикацией. «Это явно портал в ад», «Если кто-то там внизу спросит, не хотите ли вы воздушный шарик, просто скажите нет (отсылка к клоуну Пеннивайзу из произведения Стивена Кинга “Оно” — прим. «Ленты.ру»)», — обеспокоились они.

Одна из подписчиц предположила, для более удобного доступа к механическим системам помещений между номерами отеля продуманы специальные комнаты.

«Если сифон в ванне пластиковый, то оставленный свет в технической комнате может быть виден через слив. Вот что происходит в твоей ванной», — пояснила комментатор. Другие юзеры согласились с этой точкой зрения.

Ранее в феврале туристка поселилась в отеле в Москве и рассказала об одной странности. Девушка отметила, что номер, в который она заехала, был достаточно просторным и чистым — уборку в нем делали каждый день. Тем не менее ее смутил один нюанс — в большинстве комнат гостиницы не было окон.