Туристка поселилась в отеле в Москве и рассказала об одной странности

Путешествующая в одиночку россиянка поселилась в московском отеле в центре города и рассказала об одной странности. Своим наблюдением туристка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам туристки, при планировании поездки в столицу она выбирала отдельный номер в хорошем отеле, расположенном в районе, где можно погулять. В результате девушка заселилась в гостиницу возле метро «Маяковская» и осталась довольна соотношением цены и качества объекта размещения.

«За восемь ночей я заплатила семь тысяч, не очень много. Конечно, в хостелах дешевле. Но тут отдельный номер — это, на мой взгляд, не очень дорого», — поделилась автор заметки.

Постоялица также отметила, что номер, в который она заехала, был достаточно просторным и чистым — уборку в нем делали каждый день. Тем не менее ее смутил один нюанс — в большинстве комнат гостиницы не было окон.

«Казалось бы, в окне нет особой необходимости. Но немного странно вставать утром и не иметь возможности увидеть погоду за окном. Ощущение такое, как будто вокруг вечная ночь», — пояснила путешественница, добавив, что даже несмотря на это она бы вернулась в отель из-за его удобного расположения.

В октябре 2020 года россияне рассказали об отечественных городах с самыми «ужасными» отелями, внешний вид которых их напугал. Так, по данным аналитиков, большинство туристов (26,3 процента) ужаснулись при виде внутреннего и внешнего убранства объектов размещения в Челябинске.