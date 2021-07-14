На Мальте передумали закрывать въезд для непривитых туристов

Власти Мальты передумали закрывать въезд в страну для непривитых туристов из-за критики Еврокомиссии. Об этом сообщает Times of Malta.

Согласно новым правилам, лица без сертификата о вакцинации, прибывающие из стран ЕС, а также Австралии, Андорры, Ватикана, Израиля, Канады, Китая, Монако, Новой Зеландии, Сан-Марино и Сингапура, обязаны отправиться на карантин за свой счет. Отмечается, что Мальта отказалась пускать в страну только привитых туристов из-за обвинений в дискриминации.

Кроме того, без сертификата о вакцинации теперь можно прилететь на остров детям младше 12 лет, а также лицам с медотводом. Вместо этого они должны показать на границе отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов до прибытия.

Ранее в июле власти Мальты решили запретить въезд в страну для людей, которые не сделали прививку от коронавируса. Изначально планировалось принимать только мальтийские сертификаты о вакцинации, сертификаты Евросоюза и британские ковид-паспорта. Новые правила должны были вступить в силу 14 июля.

