Доктор Мясников обвинил в распространении инфекций «недалеких» антипрививочников

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал антипрививочников «недалекими и ограниченными». Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Доктор также вспомнил о своем предостережении, сделанном насчет распространения инфекций в его книге в 2014 году.

«В 2014 году я написал книгу про инфекции. И вот фрагмент предисловия. Сегодня оно читается уже по-другому», — начал Мясников. В отрывке он отмечал, что постепенно обрисовалась своего рода «слепая зона» интересов россиян — инфекции.

«Дальше вопросов: "вредны ли прививки?" и "нужны ли антибиотики?" мы обычно не заходим. Почему? Все об этом знаем? Или решили, что инфекции- это проблема прошедшего времени и в 21 веке о ней и говорить не чего? Ах, как хорошо, если бы это было так!!!!!» — приводит свои слова доктор.

Мясников обвинил «антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе», а также широкое применение антибиотиков в том, что люди остались практически беззащитны.

Ранее Мясников заявил, что большинство заражений коронавирусом происходит от «суперраспространителей». По его словам, «суперраспространителями» называют людей, у которых нет клинических проявлений болезни, но при этом они представляют повышенную угрозу для тех, кто с ними контактирует.