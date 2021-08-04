Доктор Мясников ответил Зеленскому по поводу возвращения Крыма

Врач, телеведущий Александр Мясников прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского по поводу возвращения Крыма. Доктор ответил на высказывание украинского лидера в своем Telegram-канале.

Мясников назвал речь Зеленского «продуманной заготовкой со строго дозированной концентрацией эмоций». Врач нашел в высказывании президента ключевые слова, «задевающие в человеке определенные струны». Часть этих слов задела и самого доктора.

«Я ел рапанов с песочком на зубах и прыгал со скалы Дива в Симеизе, когда этот мальчик (Зеленский — прим. «Ленты.ру») еще писался под себя в коляске. И на виноградниках там работал на каникулах, и на Ай-Петри ходил, по скалам в Форосе лазил. И считал, сейчас считаю все это своим, своей Родиной! И теперь мне говорят, что это не так и "мои дети жить здесь не будут"», — написал телеведущий.

По словам врача, россияне и украинцы давно могли бы жить как один народ: вместе есть рапанов и запивать их белым крымским вином. Однако такое положение дел не устроит киевскую власть, считает доктор.

«Самое подлое — они прекрасно понимают, что этим от нас ничего не добиться, но им нужен не результат — провокации! Только ведь таким путем пресловутых рапанов могут просто в одно место засунуть, тоскующим о них. С песочком!» — заключил Мясников.

Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией. Он добавил, что его возвращение — это вопрос времени.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.