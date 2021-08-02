Мясников назвал преимущество России в борьбе с коронавирусом

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о преимуществе России перед Европой и США в плане борьбы с коронавирусом. Своим мнением специалист поделился в Telegram.

Врач отметил, что коронавирус течет волнами с одинаковыми периодами. Первые три месяца заболеваемость растет, затем выходит на плато, следующие три месяца ситуация улучшается. По словам Мясникова, преимущество России заключается в том, что пандемия в стране началась на полтора месяца позже, чем в Европе и США. «На примере других стран мы можем предвидеть ситуацию у нас», — пояснил специалист.

Телеведущий заявил, что прививка обеспечивает высокую степень индивидуальной защиты от коронавируса. «Мы уже сегодня видим, что процент смертности и тяжелых случаев по миру снизился на треть (по данным ВОЗ) при том, что число случаев опять пошло вверх», — в то же время отметил он.

Мясников предположил, что ситуация с коронавирусом в России будет и дальше развиваться волнообразно. «Но при этом клинически это будет именно ОРЗ, со снижением доли случаев вирусных пневмоний и сведением к минимуму процента смертности», — добавил телеведущий.

Ранее врач оценил отмену перчаточного режима в Москве, назвав ее «победой разума». Как подчеркнул Мясников, это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в столице взята под контроль.