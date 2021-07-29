Россия
 
Последние новости
Сенаторы-республиканцы выдвинули ультиматум Байдену из-за «Северного потока-2»
В Великобритании грязный воздух превратят в корм для рыб
Газзаев поставил в пример футболистам завоевавшую бронзу ОИ дзюдоистку Таймазову
Детские воспоминания россиянки нашли отклик у пользователей сети 
Названы условия для включения других стран в ядерные переговоры России и США
Россиянка набросилась на прохожую и избила ее самокатом
Записка восьмилетнего мальчика любимому учителю растрогала пользователей сети
Россиянка отдохнула в Греции за 44 тысячи рублей и осталась в восторге
В Раде раскрыли план Зеленского по уничтожению Украины
Новости партнеров
Прослушать новость

Доктор Мясников назвал приводящие к камням в почках продукты

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Мясников
Александр Мясников
Фото: группа «Доктор Мясников» во «ВКонтакте»

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках. Его слова в эфире телеканала «Россия 1» передает РИА Новости.

Доктор посоветовал не злоупотреблять едой с высоким содержанием животных жиров, такой как мясные продукты, а также поваренной солью и сахаром. По его словам, эти продукты способствуют образованию кальциевых камней. Кроме того, увеличивает склонность к камнеобразованию и грейпфрут, как и витамин C в больших дозах, добавил он.

Помимо этого, Мясников обратил внимание на шпинат, зелень и орехи. Так как эти продукты содержат оксалаты, их следует употреблять умеренными порциями.

Ранее Александр Мясников назвал самое безопасное обезболивающее. По мнению специалиста, таковым является парацетамол. Несмотря на то, что он относится к нестероидным препаратам, он не вызывает побочных эффектов со стороны сердца и желудочно-кишечного тракта.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Доктор Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Доктор Мясников сравнил противников вакцинации с геями
Мясников предупредил об опасности неочевидных признаков инфаркта