Доктор Мясников сравнил противников вакцинации с геями

Вакцинация от коронавируса в России де-юре не обязательна и остается личным решением каждого человека. При этом противников прививки он сравнил с геями. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

Эксперт подчеркнул, что у россиян всегда остается выбор относительно прививки. «Даже на предприятиях, где требуют вакцинацию сотрудников, есть выбор — ты можешь уйти, если тебе это принципиально не подходит», — уточнил врач.

При этом Мясников призвал противников вакцинации не склонять других людей к своей позиции. Он сравнил их действия с пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации со стороны геев и других представителей ЛГБТ-сообщества. «Это как гомосексуальные отношения: твое личное дело, но вот гей-пропаганда у нас запрещена, уж извините за такую ассоциацию!», — подчеркнул доктор.

По его словам, государство и медицинское сообщество должны рассказывать о преимуществах вакцинации, а контрпропаганда опасна и влечет за собой потерю здоровья и жизней других людей.

20 июля Мясников заявил, что борьба человечества с COVID-19 только началась, и в будущем в мире продолжат появляться новые мутации вируса. Эксперт отметил, что эффективность существующих вакцин против новых мутаций несколько ниже, чем против старых. Он добавил, что иммунитет, приобретенный после перенесенной болезни, также может не защитить от новых мутаций коронавируса.