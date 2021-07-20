Мясников предупредил россиян о новых штаммах коронавируса

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что борьба с коронавирусом в мире и России только началась. О том, что в будущем человечество ожидают новые мутации вируса, он написал в Instagram.

Специалист назвал поведение коронавируса непредсказуемым. По его словам, новые мутации появляются и будут появляться. Мясников отметил, что уже зимой доминирующим может стать штамм «бета». При этом, как отметил доктор, эффективность существующих вакцин против новых мутаций несколько ниже, чем против старых.

Мясников добавил, что иммунитет, приобретенный после перенесенной болезни, также может не защитить от новых мутаций коронавируса. «И тут надежда только на вакцинацию, пусть ее эффективность при "бета"-штамме и ниже, но тем не менее все же достаточно высока», — подчеркнул специалист.

Телеведущий также призвал россиян соблюдать элементарные способы защиты от инфекции, в частности, сохранять социальную дистанцию и избегать мест большого скопления людей, особенно в закрытых помещениях. Кроме того, в качестве средства профилактики он порекомендовал принимать интерферон альфа в каплях в нос. Доктор уточнил, что это средство входит в стандарты профилактики COVID-19 и в других странах, например, в Китае.

Ранее Мясников объяснил, почему в России вырос уровень смертности от COVID-19. Он также подчеркнул, что Россия пока не прошла пик новой волны коронавируса.