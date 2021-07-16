Мясников объяснил причины роста смертности от COVID-19 в России

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему в России выросла смертность от COVID-19. Как сообщил доктор в беседе с НСН, причиной антирекорда стал рост заболеваемости.

«Смертность осталась на том же уровне — два процента. Когда было 15 тысяч заболевших, смертей было около 300, когда 20 тысяч — 400 и так далее. С этим и связаны все эти рекорды», — заявил доктор.

Мясников также посчитал, что Россия еще не прошла пик новой волны коронавируса. «Я думаю, что будет выявляться 30-35 тысяч новых случаев в день, судя по тому, какая была третья волна в Европе», — предположил специалист.

Мясников также добавил, что никакие ограничения, по его мнению, не помогут остановить распространение инфекции. «Это только наносит удар экономике, а на рост заболеваемости никак не влияет. Его может остановить только вакцинация. Точка. А не шаманские приблуды», — заключил доктор.

16 июля в России за сутки выявили 799 смертей пациентов с COVID-19 — это максимум за все время с начала пандемии коронавируса. Антирекорд по количеству погибших фиксируется в стране четвертый день подряд. Предыдущий антирекорд был поставлен 15 июля: скончался 791 пациент. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 146 868 смертей.