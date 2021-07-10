Доктор Мясников объяснил множество антипрививочников в России

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил в интервью «КП» множество антипрививочников в России.

По словам доктора, количество противников вакцинации от коронавируса в России не выглядит удивительным, учитывая, что отрицание прививок долгое время в стране поощрялось, в том числе в СМИ. «Мы давно потеряли санитарно-просветительскую работу. Уровень ее у нас упал ниже плинтуса», — заявил он.

Мясников рассказал, что ситуация с антипрививочниками возникла вследствие «благожелательного к ним отношения на протяжении последних 20-30 лет». Так, он напомнил, что раньше противников вакцинации звали на различные ток-шоу, где проходило снисходительное и «добродушное» обсуждение их позиции. «Мы это взращивали, мы это делали, а теперь мы имеем то, что имеем», — сказал врач.

Как считает специалист, необходимо с детства прививать желание прививаться, иначе человек не захочет делать прививку во взрослом возрасте. «Я всех призываю привиться, если это плата за то, чтобы мы вернулись хотя бы к нормальному пониманию обстановки и ситуации», — заключил он.

Ранее Мясников спрогнозировал начало следующей волны коронавируса в России. По мнению доктора, следующая вспышка произойдет в октябре-ноябре. Специалист считает, что коронавирус идет волнами: три месяца вспышка, затем такой же интервал спада заболеваемости.