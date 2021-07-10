Доктор Мясников спрогнозировал начало следующей волны коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью изданию «Комсомольская правда» спрогнозировал начало следующей волны коронавируса в России.

По мнению доктора, следующая вспышка произойдет в октябре-ноябре. Специалист считает, что коронавирус идет волнами: три месяца вспышка, затем такой же интервал спада заболеваемости.

Также Мясников отметил, что с летней волной заболеваний уже ничего нельзя сделать, поскольку те, кто прививается сейчас, получат полную защиту только через несколько месяцев. «С этой волной уже ничего не сделать. Под нее надо было вакцинироваться два месяца назад. Реактивация вакцинации дает защиту только через полтора-два месяца», — сказал специалист.

Ранее Мясников развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса. Специалист объяснил, что не стоит опасаться такого явления, как «антитело-зависимое усиление инфекции» после вакцинирования. По его словам, «20 лет назад при разработке вакцин к коронавирусу, вызвавшему эпидемию вирусной пневмонии в 2002 году, в эксперименте на мышах столкнулись с таким феноменом».

По данным на 9 июля, в России снова выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса за сутки — 25 766. Это максимальные показатели с января, 2-го числа было выявлено 26 301 заражение. Общее число с начала пандемии составило 5 733 218.