Мясников оценил необходимость прививаться россиянам с антителами

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников оценил необходимость прививаться от коронавируса россиянам с антителами. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Мясников отметил, что подошли результаты «больших исследований», в которых изучали защитный иммунитет переболевших COVID-19, не переболевших и вакцинированных людей, а также переболевших, но привившихся.

«Иммунитет переболевших хорошо защищает от тех типов коронавируса, которые вызвали у них болезнь и значительно хуже от новых штаммов — того же Дельта. Иммунитет вакцинированных хорошо защищает от всех штаммом, исключая "Бета"- Южно-Африканский, там эффективность вакцин ниже. Иммунитет переболевших + вакцинированных превышает иммунитет, что переболевших, но не вакцинированных, что просто вакцинированных, и надежно покрывает от всех известных на сегодня штаммов, включая Дельту», — объяснил доктор.

Ранее Мясников опубликовал в Instagram видео, записанное неподалеку от Эльбруса. В ролике он призвал россиян оторваться от телевизора и начать путешествовать. Мясников признался, что никогда не думал, что доберется до тех мест, где записывалось видео.