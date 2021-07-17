Жириновский предупредил антипрививочников о тюрьме

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о скором ужесточении законодательства и введении санкций в отношении россиян, которые отказываются делать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

По словам политического деятеля, после того, как осенью пройдут выборы, новый созыв Государственной думы примет законы, которые позволят отправлять в тюрьму некоторых антипрививочников.

«Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, — все, тюрьма, ибо вы заразили», — сказал Жириновский.

В связи с этим лидер ЛДПР дал рекомендации тем, кто отказывается от вакцинации от коронавирусной инфекции. В частности, считает он, всем россиянам рано или поздно придется сделать прививки. «Иначе будете заражаться и умирать», — заключил Жириновский.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил множество антипрививочников в России. По его словам, количество противников вакцинации от коронавируса в России не выглядит удивительным, учитывая, что отрицание прививок долгое время в стране поощрялось, в том числе в СМИ. «Мы давно потеряли санитарно-просветительскую работу. Уровень ее у нас упал ниже плинтуса», — заявил он.