Мясников добрался до Эльбруса и раскритиковал сидящих перед телевизором россиян

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников опубликовал в Instagram видео, записанное неподалеку от Эльбруса. В ролике он призвал россиян оторваться от телевизора и начать путешествовать.

Мясников признался, что никогда не думал, что доберется до тех мест, где записывалось видео. «Всем, кто не хочет выходить из дома, всем, кто сидит перед телевизором: слушайте, ну так ведь и помрешь и не увидишь вот этого», — обратился к россиянам доктор.

По его словам, такой поход дорогой и тяжелый физически. Однако подобные препятствия будут возникать всегда. «Но если вы перейдете, переломите, потратитесь, в конце концов, напряжетесь, вы это будете помнить», — заявил Мясников.

«Это моя религия, я так живу и вас к этому призываю», — резюмировал специалист.

Ранее Мясников раскритиковал бодипозитив (общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде — прим. «Ленты.ру») и призвал зрителей не любить себя.