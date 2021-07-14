Мясников развеял мифы об одном из самых распространенных женских заболеваний

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял несколько мифов об эрозии шейки матки, которая считается одним из самых распространенных женских гинекологических заболеваний. О заблуждениях, связанных с этим диагнозом, он рассказал в эфире программы «О самом главном». Выпуск опубликован на YouTube.

Беседуя со зрительницей передачи, доктор задал ей вопрос о том, обязательно ли прижигать эрозию шейки матки. Женщина предположила, что эту процедуру необходимо проводить только тем женщинам, которые не рожали.

«Тут просто принципиальный вопрос. Если на многие вещи мы можем говорить уклончиво, мы должны понимать, что в данном случае вопрос даже не с подвохом. Вы либо знаете, либо нет, либо вы идете на поводу у мифов, которые говорят вам, что эрозия — это от инфекций, что эрозия может [возникать] перед раком, что эрозия может препятствовать возникновению беременности», — сказал Мясников.

По его словам, подобные мифы возникают от безграмотности и от желания «развести пациентку». «Эрозия шейки матки — это вариант нормы практически всегда. Поэтому эрозию шейки матки надо просто не трогать», — заверил специалист.

Ранее Мясников назвал опасный тип головной боли, который может указывать на аневризму сосудов головного мозга и даже привести к смерти. В частности, по его словам, о серьезном заболевании может говорить боль, которая «усиливается при кашле, при перемене положения тела».