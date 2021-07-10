Доктор Мясников назвал опасный тип головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасный тип головной боли, который может указывать на аневризму сосудов головного мозга и даже привести к смерти. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Если <…> у вас возникает ощущение, что голова буквально разрывается, то вы под угрозой», — объяснил доктор. По его словам, о заболевании может говорить боль, которая «усиливается при кашле, при перемене положения тела».

Мясников уточнил, что подобные симптомы также могут указывать на развитие опухоли головного мозга. При продолжающихся резких симптомах он посоветовал обратиться к медикам.

Ранее Мясников сообщил, что употребление пищи со значительным содержанием специй может привести к опасным заболеваниям, к примеру, раку желудка. По словам доктора, зачастую вкусная еда содержит большое количество соли, сахара, приправ и жира — в связи с этим многие россияне съедают 10–12 граммов соли в сутки, что в два раза превышает норму.

