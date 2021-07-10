Доктор Мясников рассказал об опасности вкусной еды с солью и сахаром

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что употребление пищи со значительным содержанием специй может привести к опасным заболеваниям, к примеру, раку желудка. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам доктора, зачастую вкусная еда содержит большое количество соли, сахара, приправ и жира — в связи с этим многие россияне съедают около 10–12 граммов соли в сутки, что в два раза превышает норму.

Мясников подчеркнул, что натуральная еда несмотря на свою возможную пресность является более полезной и дает организму гораздо больше ценных веществ. «Моя цель — сказать вам: давайте все-таки не портить божий дар. Что нам дал господь? Овощи, фрукты, зерновые, бобовые, мясо, птицу, рыбу», — заявил он.

Специалист также призвал зрителей употреблять минимум полкилограмма овощей и фруктов в день, причем предпочтение, на его взгляд, следует отдавать продуктам, произрастающим в регионе проживания.

Ранее Мясников объяснил множество антипрививочников в России. Он рассказал, что такая ситуация возникла вследствие «благожелательного к ним отношения на протяжении последних 20-30 лет».