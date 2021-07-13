Доктор Мясников оценил полезность рыбьего жира

Врач, телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе рыбы. В своем посте в Instagram он также оценил, насколько полезен рыбий жир.

По словам Мясникова, жирные кислоты, которые содержатся в морепродуктах, очень важны для мозга. При этом он подчеркнул, что многочисленные исследования доказали безусловную полезность рыбьего жира. «Мало я знаю примеров столь единодушного одобрения какого-либо вещества или лекарства», — уточнил доктор.

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Говоря о том, чем полезен рыбий жир, Мясников объяснил, что он предотвращает инфаркты и инсульты, а также появление аритмии. Кроме того, рыбий жир замедляет число сердечных сокращений, уменьшает число случаев внезапной смерти, снижает сердечную недостаточность, предотвращает тромбозы и уменьшает резистентность к инсулину. Более того, он оказывает противовоспалительный эффект и может применяться при лечении депрессии.

В заключение Мясников подчеркнул, что врачи рекомендуют есть жирную рыбу не реже двух раз в неделю. Тем, кто по тем или иным причинам не может этого делать, доктор посоветовал ежедневно принимать рыбий жир.

Ранее один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале, доктор медицинских наук Андрей Продеус назвал простую альтернативу рыбьему жиру. Доктор объяснил, что этот продукт считается хорошим источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые не вырабатываются в организме человека.