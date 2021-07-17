Мясников предупредил россиян о смертельной опасности отеков

Отеки под глазами или на ногах могут быть смертельно опасны, они говорят о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Доктор предупредил россиян о том, что отеки могут появляться из-за болезни почек, сердца или печени. Также это происходит после приема обезболивающих и гормональных препаратов. Мясников заявил, что бороться с отеками нужно лечением их первопричин.

Также он предупредил об опасности образования тромбов из-за отеков, которые возникают при отсутствии физической активности долгое время. Кроме того, врач добавил, что из-за чрезмерного потребления соли также может возникнуть отечность.

«Запомните: локальные отеки мочегонными не лечатся! Отеки под глазами, отеки одной ноги, умеренная пастозность голеней… Мы лечим только общую задержку жидкости мочегонными, и то вспомогательно», — предостерег он.

Ранее Мясников назвал опасный тип головной боли. По его словам, если у человека возникает ощущение, что голова буквально разрывается, это может свидетельствовать об аневризме сосудов головного мозга.