Доктор Мясников назвал самое безопасное обезболивающее

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самое безопасное обезболивающее. По мнению специалиста, таковым является парацетамол. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснил врач в эфире телеканала «Россия 1», чаще всего люди в качестве обезболивающих применяют нестероидные противовоспалительные средства. К ним, в частности, относятся анальгин, аспирин и ибупрофен. Однако большинству они противопоказаны, поскольку могут вызывать гипертонию, инфаркты, инсульты или иногда просто ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний. Особую опасность они могут представлять для людей старше 60 лет, поскольку могут спровоцировать кровотечения.

При возникновении боли Мясников рекомендовал принимать парацетамол. Несмотря на то, что он относится к нестероидным препаратам, он не вызывает побочных эффектов со стороны сердца и желудочно-кишечного тракта. «Если уж что-то болит, если вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол», — резюмировал врач.

Ранее доктор Мясников предупредил россиян об опасности неочевидных признаков инфаркта. По его словам, предвестниками инфаркта могут быть боль в шее, плече или челюсти, речевые нарушения, вздутие и изжога. Специалист подчеркнул, что далеко не во всех случаях при таких симптомах нужно сразу звонить в скорую.